С сегодняшнего дня перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС и России

С сегодняшнего дня Евросоюз полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года, сообщает «РИА Новости».

Теперь к гражданам России, собирающимся посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств. Так, ее стоимость вырастет с 35 до 80 евро, аппликанту потребуется предоставить расширенный список документов, а максимальное время рассмотрения запроса увеличится до 45 дней.

Выдача или отказ в визе являются прерогативой каждого государства, но Еврокомиссия подготовила общие рекомендации для консульских учреждений по визовой политике в отношении россиян после 12 сентября.

Согласно им, рассмотрение заявок на визы с туристическими целями от граждан России должно осуществляться в неприоритетном режиме. То есть туристам будут назначать даты рассмотрения заявок в последнюю очередь. Приоритет будет отдаваться членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам.

Кроме того, Еврокомиссия рекомендует не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия. По мнению ЕК, граждане России могут более не соответствовать условиям для въезда на территорию Евросоюза в долгосрочной перспективе.

Фото: pixabay.com

Напомним, в пятницу Совет Евросоюза окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией.



Также в начале прошлой недели Еврокомиссия утвердила само предложение о полной остановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

— Граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией, — сказала она.



31 августа в Евросоюзе приняли политическое решение о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. При этом отмечалось, что члены Евросоюза продолжат выдавать визы «конкретным группам россиян».



Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин в июле сообщал, что Россия не исключает сценария, при котором гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы.



Также с 19 сентября для граждан России вступит в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

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Максим Кокунин