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В Татарстане использовано 75% вакцины от коронавируса для детей в возрасте 12—17 лет

10:17, 16.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане использовано 75% вакцины от коронавируса для детей в возрасте 12—17 лет
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане с момента начала вакцинации детей в возрасте 12—17 лет против коронавируса поступило 8 720 доз вакцины «Спутник М». На сегодняшний день использовано 75%, рассказал замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, в республике насчитывается около 193 тысяч детей в возрасте 12—17 лет.

— По вакцинации детей: здесь тоже ситуация абсолютно стабильная, идет своим чередом. Конечно же, никакого принуждения нет, — сказал Владимир Жаворонков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане первый компонент вакцины против COVID-19 получили 2 734 119 человек. Среди лиц старше 60 лет привито 668 952 человека, из которых 490 658 завершили курс вакцинации.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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