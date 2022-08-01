Детское отделение Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани переехало в новое здание

Детское отделение Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани сменило адрес. Оно переехало из здания 1968 года постройки по улице Окольной, 10 в лечебный корпус РКИБ имени профессора А.Ф. Агафонова на проспекте Победы, 83.

Там после капремонта открыли стационарные отделения для оказания специализированной медицинской помощи детям с инфекционной патологией, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Татарстана. Работы выполнены при модернизации медучреждения.

В здании отремонтировали палаты, сети электроснабжения, отопления. Там установлена новая мебель, медоборудование и инвентарь.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

«Реальное время» писало, что в Казани планируют модернизировать здание Республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора А.Ф.Агафонова на проспекте Победе, 83. На эти цели готовы направить почти 266,7 миллиона рублей из бюджета Татарстана.



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Татьяна Демина