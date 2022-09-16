Комиссия журнала Lancet заявила о возможном лабораторном происхождении коронавируса

Фото: Максим Платонов

Научная комиссия британского медицинского журнала Lancet по коронавирусу не исключает лабораторное происхождение вируса. Но также они допускают и его природное происхождениее, пишет ТАСС.

Ученые пока придерживаются двух гипотез о возникновении COVID-19. Первая предполагает возникновение вируса как в дикой природе, так и на звероферме или птичьем месте. Вторая гипотеза основывается на выводах о том, что имело место быть некое происшествие в ходе исследования вирусов, предположительно, во время их полевого сбора или же утечки из лаборатории.

— Источник происхождения SARS-CoV-2 остается неизвестным. Члены комиссии придерживаются разных взглядов относительно вероятностей той или иной причины, которые требуют дальнейшего научного исследования, — говорится в выводах комиссии.

Отдельно исследователи подчеркнули, что Всемирная организация здравоохранения слишком медленно принимала решения в нескольких важных вопросах, касающихся предупреждения распространения вируса. Также медленно действовали многие национальные правительства, особенно в странах Юго-Восточной Азии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ученые также не спешат отрицать, что SARS-CoV-2 мог возникнуть при исследовании коронавирусов: в ходе полевых работ или в лаборатории могло случиться заражение, причем как от природного вируса, так и от измененного в лабораторных условиях. Научная комиссия считает, что чтобы выяснить точное происхождение вируса, требуется независимое расследование международных групп ученых при поддержке всех государств.

— Не было проведено независимое, прозрачное и научно-обоснованное расследование биоинженерии вирусов SARS, которая велась перед вспышкой COVID-19. Независимым расследователям не дали доступ к лабораторным компьютерам, базам данных, почтовой переписке институтов, занимавшихся такими исследованиями, — заявили авторы доклада.

Также комиссия не смогла исследовать ни лаборатории США, задействованные в изменения вирусов SARS, ни детали лабораторных работ в Ухане. Более того, национальные институты здравоохранения США просто отказались раскрывать подробности исследований вирусов SARS, которые они поддерживали.

В июле научно-консультативная группа по новым опасным патогенам, сформированная Всемирной организацией здравоохранения, также заявила о необходимости дальнейшего расследования лабораторной версии происхождения COVID-19.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова