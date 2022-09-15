За сутки в Татарстане провели почти 12 тысяч тестов на COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане провели 11 984 лабораторных исследования на наличие коронавируса. В общей сложности на 15 июля выполнено 7 331 845 тестов на COVID-19, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Охват населения тестированием в Татарстане в связи с ростом заболеваемости коронавирусом увеличен. За последние 7 дней в показателях на 100 тысяч человек он составляет 306,28.

Все татарстанские лаборатории, в которых проводят исследования на COVID-19, полностью обеспечены тест-системами и расходным материалом, заверили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки выявили 996 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших к утру 15 июля достигло 167 512. Вылечились от коронавируса 156 632 татарстанца, умерли — 2 003.



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Татьяна Демина