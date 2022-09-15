США ввели санкции против Кадырова, Орешкина, Львовой-Беловой и других

США ввели санкции против 44 физических лиц, в том числе граждан России и Украины, а также 32 юридических лиц. Заявление опубликовано на сайте минфина страны.

Под ограничительные меры попали помощник президента России Максим Орешкин, бывший и действующий руководители НРД Эдди Астанин и Виктор Жидков, главы НСПК Владимир Комлев и АСВ Андрей Мельников, детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и его родственники.

Фото: commons.wikimedia.org

Санкции ввели против компании «Байкал электроникс», разработчика компьютерных процессоров «Байкал». Отдельно Минфин США пообещал вводить санкции за поддержку платежной системы «Мир» за пределами России, пишет «Коммерсант».

В начале августа США ввели визовые санкции против 893 официальных лиц России, в том числе членов Совета Федерации и российских военнослужащих. Ограничительные меры ввели против лиц, активно участвующих в деятельности, которая угрожает «суверенитету, территориальной целостности или политической независимости Украины».



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Татьяна Леухина