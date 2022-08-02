США ввели визовые санкции против 893 россиян — среди них члены Совфеда и военные

США вводят визовые санкции против 893 официальных лиц России, в том числе членов Совета Федерации и российских военнослужащих. Об этом сообщил госдепартамент.

Поименный список не приводится. Ограничительные меры ввели против лиц, активно участвующих в деятельности, которая угрожает «суверенитету, территориальной целостности или политической независимости Украины».

Фото: commons.wikimedia.org

Также визовые санкции ввели против 31 «иностранного правительственного чиновника», которые действовали в поддержку присоединения Крыма к России, пишет «РИА Новости».

В конце июня Минфин США сообщил, что страна заморозила и заблокировала российские активы на общую сумму $330 млрд. Из них около $300 млрд — активы Центрального банка России, более $30 млрд — активы россиян, находящихся под санкциями.



В том же месяце Минфин США расширил санкционный список по России. В обновленную версию попали 57 человек и 100 различных организаций. Среди самых крупных компаний оказались ПАО КАМАЗ и «Туполев». Кроме того, в список персон вошли бывший министр обороны России Анатолий Сердюков со своей семьей, а также телеведущая Тина Канделаки.

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Татьяна Леухина