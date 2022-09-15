Главное о коронавирусе на 15 сентября: в ВОЗ заявили о скором конце пандемии, спад заболеваемости в России

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки выявили 996 случаев коронавируса

За последние сутки в Татарстане выявлен 996 случаев заражения коронавирусом. На 15 сентября общее количество инфицированных в республике достигло 167 512. Выздоровели за весь период 156 632 человек, за минувшие сутки — 1 012. Всего скончались 2 003 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 104 человека.

Несмотря на спад заболеваемости, COVID-19 не уходит



За последние сутки в России выявили 56 126 случаев коронавируса, выздоровел 49 752 человека. Таким образом, число случаев за все время выросло до 20 265 004, а выздоровевших — до 19 244 856. Госпитализировали за сутки 4 108 человек.



Умерло 99 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 385 727 человек.

Ситуация в России с коронавирусом COVID-19 управляемая, сейчас заболеваемость идет на спад, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова: «Мы уходим от еще одной волны, которая пришлась на где-то на начало августа. Как мы и предполагали, период от начала подъема до пика составил не больше пяти-шести недель. Течение достаточно нетяжелое, это другой вариант вируса, он очень контагиозный, но течение изменилось».

Фото: kremlin.ru

Вместе с тем, COVID-19 не уходит — в сентябре не исключен устойчивый рост заболеваемости, предупредила Попова. Это связано с выходом из отпусков и возвращением детей с каникул.

Главный санитарный врач России также отметила — масочный режим не является обязательным. Па ее словам, есть рекомендация носить индивидуальные средства защиты.

Российские вакцины против коронавирус также защищают от нового штамма, сообщила Попова. Он, как отметил глава Роспотребнадзора, распространяется быстро, и сначала он концентрировался в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас идет снижение и «волна уходит в регионы».

Фото: Максим Платонов

Перенесший коронавирус глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков приступил к работе в обычном режиме. С 6 сентября из-за положительного теста он работал удаленно.

Число смертей из-за COVID-19 снизилось до минимального уровня с марта 2020 года

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 610 350 081 раз, 6 520 302 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 490 495). На второй строчке — Индия (44 516 479), на третьей — Франция (35 015 024), на четвертой — Бразилия (34 558 902), на пятой — Германия (32 604 993).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 052 214). За ними следуют Бразилия (685 121), Индия (528 250), Россия (377 823, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 767).



За время пандемии было сделано 12 220 770 373 инъекции вакцины против коронавируса.

В мире количество случаев смерти из-за COVID-19 снизилось на минувшей неделе до минимального уровня с марта 2020 года, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус: «Мы никогда не были в лучшей позиции для завершения пандемии. Мы еще этого не достигли, но завершение находится в поле зрения».



Фото: flickr.com

Американский университет Джонса Хопкинса будет с 21 сентября обновлять статистику по заболеваниям и смертям от COVID-19 не каждый час, как сейчас, а раз в день. Это связано с тем, что США и другие страны стали менее активно предоставлять данные статистики, на основе которых университет составляет инфографику о ситуации с коронавирусом в мире. Теперь, помимо решения обновлять данные по коронавирусу ежедневно, университет решил отказаться от сообщений о результатах тестирования на COVID-19.

Врачи из медицинской школы Кейс-Вестерн-Резерв в США выяснили, что коронавирус повышает риск развития болезни Альцгеймера у пожилых людей на 50-80% в первый год после заражения. В наибольшей зоне риска — женщины старше 85 лет. Пока что неясно, вызывает ли COVID-19 новое развитие болезни Альцгеймера или ускоряет ее появление.

Дарья Пинегина