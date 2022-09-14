В ВОЗ заявили, что пандемия близка к завершению

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мире количество случаев смерти из-за COVID-19 снизилось на минувшей неделе до минимального уровня с марта 2020 года. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

— Мы никогда не были в лучшей позиции для завершения пандемии. Мы еще этого не достигли, но завершение находится в поле зрения, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

По данным Университет Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 609 751 287 раз, 6 517 976 человек умерли. По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 388 353). На второй строчке — Индия (44 507 471), на третьей — Франция (34 981 352), на четвертой — Бразилия (34 544 377), на пятой — Германия (32 558 479). За время пандемии было сделано 12 214 193 114 инъекций вакцины против коронавируса.

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Татьяна Леухина