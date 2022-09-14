В Роспотребнадзоре допустили увеличение заболеваемости COVID-19 в сентябре

COVID-19 не уходит, в сентябре не исключен устойчивый рост заболеваемости. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что Россия по показателю заболеваемости находится на 105-м месте среди стран мира.

— Но… ковид не уходит. В сентябре не исключен устойчивый рост ковида: многие вышли из отпусков, ребятишки с каникул вернулись, — приводит «РИА Новости» ее слова в интервью «Российской газете».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В настоящее время в России доминирует штамм «омикрон-ВА.5».

— Тяжелых форм заболевания заметно меньше. Лечение в основном амбулаторное. Но противоковидная бдительность актуальность не утрачивает, — отметила главный санитарный врач России.

Сегодня Попова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация в России с коронавирусом COVID-19 управляемая, сейчас заболеваемость идет на спад.



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Татьяна Леухина