В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость COVID-19 идет на спад

Ситуация в России с коронавирусом COVID-19 управляемая, сейчас заболеваемость идет на спад. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

— Мы уходим от еще одной волны, которая пришлась на где-то начало августа. Как мы и предполагали, период от начала подъема до пика составил не больше пяти-шести недель. Течение достаточно нетяжелое, это другой вариант вируса, он очень контагиозный, но течение изменилось, — приводит «Интерфакс» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В случае с циркулирующими в России вариантами штаммов «омикрон» у заболевших почти не наблюдается первичных пневмоний, потери обоняния, а также ухудшения состояния, требующего госпитализации в отделения реанимации.

Сегодня директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире количество случаев смерти из-за COVID-19 снизилось на минувшей неделе до минимального уровня с марта 2020 года. Он допустил, что пандемия близка к завершению.



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Татьяна Леухина