В Роспотребнадзоре заявили, что масочный режим остается в качестве рекомендации
В России масочный режим не является обязательным, есть рекомендация носить индивидуальные средства защиты. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— В субъектах рекомендуют ношение масок в общественных местах, но мы не вводим никакого регулирующего правила, которое бы обязывало (носить маски), — приводит «РИА Новости» ее слова.
В минувшую субботу президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал вернуть в коллективы масочный режим, а также призвал жителей республики соблюдать меры предосторожности в условиях роста заболеваемости COVID-19.
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