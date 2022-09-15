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В Роспотребнадзоре заявили, что масочный режим остается в качестве рекомендации

00:21, 15.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили, что масочный режим остается в качестве рекомендации
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России масочный режим не является обязательным, есть рекомендация носить индивидуальные средства защиты. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— В субъектах рекомендуют ношение масок в общественных местах, но мы не вводим никакого регулирующего правила, которое бы обязывало (носить маски), — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В минувшую субботу президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал вернуть в коллективы масочный режим, а также призвал жителей республики соблюдать меры предосторожности в условиях роста заболеваемости COVID-19.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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