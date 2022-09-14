Совет ЕС продлил персональные санкции за «подрыв суверенитета Украины»

Совет Евросоюза еще на полгода продлил действие персональных санкций за «подрыв суверенитета Украины», действующих с 2014 года. Об этом сообщает RT.

Срок действия ограничительных мер продлили до 15 марта 2023 года. Санкции предусматривают ограничения на поездки физлиц, заморозку активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов.

Эти ограничительные меры ввели против 1206 физических и 108 юридических лиц.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов сообщил на этой неделе, что страны Евросоюза слишком далеко зашли в санкциях против России и не могут вернуться назад.

В июле Евросоюз ввел санкции против более 50 физических и юридических лиц из России. В список вошли: первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов, депутат Госдумы Адам Делимханов, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, постоянный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка, мэр Москвы Сергей Собянин, сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова.



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Татьяна Леухина