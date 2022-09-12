Постпред России заявил, что ЕС далеко зашли в санкциях против России и вернуться не могут

Страны Евросоюза слишком далеко зашли в санкциях против России и не могут вернуться назад. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

— Они могли бы, например, повернуть кран «Северного потока — 2». И их проблема будет решена. Но это стало бы провалом всей их политики, которая заключается в том, чтобы добиться поражения России и ее президента. Конечно, в этой ситуации включить «Северный поток — 2» — это расписаться в своей неудаче, — приводит ТАСС его слова.

Фото: wikipedia.org

По мнению Чижова, в ЕС могут перенести эту зиму, поскольку на 80% хранилища заполнены.

На прошлой неделе координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен сообщил, что США продолжат работать над введением новых санкций против России в связи с событиями на Украине и предостерегают, что дальше будет «только хуже».



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Татьяна Леухина