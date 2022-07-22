ЕС ввел санкции против более 50 физических и юридических лиц из России
Евросоюз ввел санкции против более 50 физических и юридических лиц из России, сообщает RT со ссылкой на официальный журнал ЕС.
В список вошли: первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов, депутат Госдумы Адам Делимханов, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, постоянный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка, мэр Москвы Сергей Собянин, сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
Среди организаций — Россотрудничество, Сбербанк, военно-патриотическое движение «Юнармия», Фонд «Русский мир» и Фонд общественной дипломатии имени А.М. Горчакова.
В санкционном списке значатся актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.
Сегодня совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Среди новых ограничений — частичное эмбарго на золото. Все действующие санкции против России продлили до конца января 2023 года.
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