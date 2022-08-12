В Госдуме рассказали, при каком условии разблокируют Instagram*

Instagram* могут разблокировать в России, если владеющая им Meta** перестанет заниматься экстремистской деятельностью и извинится перед пользователями. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

— Во-первых, компания Meta* должна перестать заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией. Во-вторых, мы ждем от ее руководства извинений перед нашей страной за легализацию призывов убивать российских граждан, — приводит «РИА Новости» его слова.

21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры России о запрете в стране деятельности Meta**. Социальные сети Instagram* и Facebook*, принадлежащие этой компании, признали экстремистскими и запретили их на территории России.



Генпрокуратура попросила суд признать Meta** экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России после того, как компания в начале марта разрешила призывы к насилию в подконтрольных ей соцсетях.

В апреле Meta** обжаловала решение Тверского суда Москвы о признании ее экстремистской организацией в России. В том же месяце Россия внесла в стоп-лист 29 граждан США, среди них — глава Meta** Марк Цукерберг.



*соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской



** деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская по решению суда



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Татьяна Леухина