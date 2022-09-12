Ленар Сафин вошел в состав Комиссии при президенте Татарстана по содействию в развитии конкуренции

Фото: realnoevremya.ru (архив) - Ленар Сафин

Новый ректор Казанского федерального университета (КФУ) и экс-глава Миндортранса Татарстана Ленар Сафин вошел в состав Комиссии при президенте республики по содействию в развитии конкуренции. Соответствующий указ подписал глава региона Рустам Минниханов.

Вместе с этим из состава Комиссии выведен проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Он с марта по август этого года занимал пост исполняющего обязанности ректора КФУ.

Дмитрий Таюрский. Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, 26 августа в КФУ официально представили нового ректора — Ленара Сафина. Его представили президент Татарстана, председатель наблюдательного совета вуза Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Приказ о назначении Ленара Сафина ректором КФУ подписан 20 августа. Он будет занимать эту должность пять лет.

Кандидатуру экс-главы Миндортранса Татарстана Ленара Сафина предлагали в марте — ее рассматривал наблюдательный совет Казанского федерального университета. В апреле ее согласовала аттестационная комиссия Минобрнауки России.



С Ильшатом Гафуровым, который пост ректора вуза занимал с 2010 года, договор расторгли 21 марта 2022 года. В конце декабря 2021 года его задержали. Для этого в Татарстан специально приезжали следователи центрального аппарата Следственного комитета и оперативники МВД и ФСБ. Под конвоем Гафурова увезли в Москву, где ему предъявили обвинение в убийстве по найму (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину он не признает. В июле ему продлили арест до 25 октября.

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Максим Кокунин