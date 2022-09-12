Казанский «Водоканал» выделит на реконструкцию участка водовода по ул. Ломжинской 33,1 млн рублей

Фото: мэрия Казани

В Казани планируют провести реконструкцию участка водовода по ул. Ломжинской — от проспекта Победы до Ноксинского спуска. Казанское МУП «Водоканал» планирует направить на эти цели 33,1 миллиона рублей.

Такую сумму предприятие выделит из собственных средств. На выполнение работ оно отводит 2 месяца с момент заключения контракта.



В качестве обоснования для проведения реконструкции участка водовода по ул. Ломжинской «Водоканал» указывает инвестиционную программу. Гарантия на выполненные работы, которую требует казанское предприятие, 5 лет.

За нарушения «Водоканал» планирует штрафовать. Так, подрядчик должен будет выплатить 2—5 % от общей суммы договора, но не менее 50 тысяч рублей за отсутствие безопасных проходов к рабочим местам. За загромождение проходов к противопожарному оборудованию и первичным средствам пожаротушения предусмотрено 3 тысячи рублей штрафа и так далее.

Фото: kzn.ru

«Реальное время» писало, что казанский «Водоканал» готов потратить на услуги такси по перевозке своих сотрудников по городу 3,17 миллиона рублей. Вместе с этим предприятию не хватает средств на обеспечение водой 53 жилых массивов города, выделяет из собственных средств.

Также «Водоканал» тратит большие суммы на спецодежду для сотрудников. Как выяснило «Реальное время», с 2019 года предприятие направило на ее закупку свыше 82,6 млн рублей.



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Татьяна Демина