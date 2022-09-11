В Татарстане начались довыборы парламентариев и муниципальных депутатов

Фото: Максим Платонов

12 кандидатов на два вакантных мандата

Сегодня в Татарстане, как и 82 регионах страны, проходит Единый день голосования, в эти минуты открылись избирательные участки. В Казани выбирают депутатов Госсовета РТ в двух округах: в Ибрагимовском одномандатном избирательном округе №7 и Пионерском одномандатном избирательном округе №14. Принять участие в голосовании смогут 123 118 человек — это 4% всех избирателей Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Мандаты депутатов в этих округах стали вакантными после того, как представляющие их народные избранники Илья Вольфсон и Марат Нуриев в прошлом сентябре выиграли выборы в Госдуму РФ. На два вакантных места претендуют 12 кандидатов — по шесть на каждый избирательный округ. Их средний возраст — 40 лет. Четверть кандидатов — женщины.



В Ибрагимовском округе:

Роза Гайнутдинова;

Ренат Галимзянов;

Кирилл Евсеев;

Рима Мухамедшина;

Рустам Ниязов;

Дамир Хуснутдинов.

В Пионерском округе:

Дмитрий Анисимов;

Рустем Гарипов;

Сергей Гуськов;

Родион Ефимов;

Венера Нагимова;

Олег Федотов.

Единый день голосования начался с исполнения государственных гимнов на одном из участков в Казани — в инженерном лицее-интернате КНИТУ-КАИ на ул. Гагарина, 8.

Фото: Максим Платонов

Довыборы в республиканский парламент в Казани организуют две территориальные и 53 участковые избирательные комиссии. Избирательные комиссии сегодня работают с 7.00 до 20.00. Для участия в голосовании при себе необходимо иметь паспорт.

Выборы депутатов Госсовета республики проходили в 2019 году. На 100 мест претендовало 430 кандидатов. Конкурс составлял 4,3 человека на место.

Фото: Максим Платонов

На муниципальных выборах — конкуренция 3,5 человека на место

Одновременно с довыборами депутатов Госсовета Татарстана сегодня проходят дополнительные выборы муниципальных депутатов в 39 районах республики.

Фото: Максим Платонов

В качестве кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления зарегистрированы 670 человек. Кандидатов выдвинули региональные отделения семи политических партий из 29 зарегистрированных в России, из них пять — парламентские («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди»), и две непарламентские — «Партия Роста» и «Коммунисты России».

По два кандидата выдвинуто от КПРФ, ЛДПР, «Коммунистов России» и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду». По одному — от «Единой России», «Партии Роста» и «Новых Людей». Один кандидат зарегистрирован в порядке самовыдвижения. Всего участвуют семь из 25 политических партий, имеющих в Татарстане свои региональные отделения.

Фото: Максим Платонов

По данным ЦИК Татарстана, расклад по кандидатам выглядит следующим образом:



Самовыдвижение — 202 человека.

ЛДПР — 178 человек;

«Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» — 142 человека;

«Единая Россия» -108 человек;

КПРФ — 29 человек;

«Партия Роста» — 5 человек;

Общественное движение «Татарстан-Новый век» — 3 человека;

«Коммунисты России» — 2 человека;



«Новые Люди» — 1 человек;

Конкуренция составляет 3,5 человека на место. В 2020 году, когда в Татарстане также проходили муниципальные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, она составляла 3 человека на место.

Фото: Максим Платонов

Дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в Татарстане организуют 42 территориальные и 177 участковых избирательных комиссий. Принять участив в голосовании могут 51 285 человек.



В районах Татарстана определены 179 резервных пунктов для голосования на случай возникновения нештатных ситуаций. В основном они находятся в школах, ДК, фельдшерских пунктах и подростковых клубах, рассказали в ЦИК РТ.



Фото: Максим Платонов

Участковые избирательные комиссии с 31 августа принимали заявления по механизму «Мобильный избиратель», в рамках которого избиратели могли сменить участок для голосования. Воспользоваться сервисом на довыборах можно только в пределах своего избирательного округа.

Единый день голосования проходит с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. На входе на избирательные участки проводят бесконтактную термометрию, избирателям предлагают маски и антисептики. В помещениях для голосования члены комиссий работают, соблюдая правила дистанцирования.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина