Исследование: казанцы менее всего хотят усиления мер по борьбе с COVID-19
Усиления мер по борьбе с COVID-19 менее всего из городов-миллионников в России хотят в Краснодаре, Ростове-на-Дону и в Казани. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.
Не хотят возвращения ограничительных мер 13% опрошенных жителей столицы Татарстана. За ковидные ограничения чаще всего выступают жители Воронежа и Москвы (по 22%).
В Перми усиление противовирусных мер поддерживает каждый пятый (20%), в Омске — 18%, в Самаре и Екатеринбурге — по 17%, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — по 16%, передает «РИА Новости».
Другое исследование показывало, что лишь 1 из 20 казанцев всерьез боится новой волны коронавируса. При этом каждый третий (34%) немного опасается очередного подъема заболеваемости, а 61% совсем не боится COVID-19.
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комментарии
проходили преступная безответственность требовать введения этих мер проходили больных сразу во много раз больше стало умерших тоже.
через вентиляцию дома стали люди заражаться. а это хуже чем в общественном транспорте