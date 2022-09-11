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Исследование: казанцы менее всего хотят усиления мер по борьбе с COVID-19

09:45, 11.09.2022 1
Исследование: казанцы менее всего хотят усиления мер по борьбе с COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Усиления мер по борьбе с COVID-19 менее всего из городов-миллионников в России хотят в Краснодаре, Ростове-на-Дону и в Казани. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Не хотят возвращения ограничительных мер 13% опрошенных жителей столицы Татарстана. За ковидные ограничения чаще всего выступают жители Воронежа и Москвы (по 22%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Перми усиление противовирусных мер поддерживает каждый пятый (20%), в Омске — 18%, в Самаре и Екатеринбурге — по 17%, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — по 16%, передает «РИА Новости».

Другое исследование показывало, что лишь 1 из 20 казанцев всерьез боится новой волны коронавируса. При этом каждый третий (34%) немного опасается очередного подъема заболеваемости, а 61% совсем не боится COVID-19.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:11
    эти меры успешны в борьбе против людей а против вируса ну совершенно бесполезны.

    проходили преступная безответственность требовать введения этих мер проходили больных сразу во много раз больше стало умерших тоже.
    через вентиляцию дома стали люди заражаться. а это хуже чем в общественном транспорте
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