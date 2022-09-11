В России в 2023 году могут зарегистрировать вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц

Регистрация вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в инъекционной форме, разработанной Центром им. Гамалеи, может начаться в январе-феврале 2023 года. Об этом заявил старший научный сотрудник лаборатории структуры и морфогенеза Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Центра им. Н.Ф. Гамалеи Федор Лисицын.

Сейчас ведутся расширенные испытания. Они проходят по стандартной процедуре, которая идет около года.

В феврале текущего года Минздрав России выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение I—II фаз клинических исследований вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц (VLP) в форме укола, пишет ТАСС.

В Татарстане с 5 сентября начали делать прививку против коронавируса интраназально. За первые 4 дня вакцинацию таким способом прошли 1 922 человека.



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Татьяна Леухина