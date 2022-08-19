В Казани на улице Чистопольской уже больше недели не ремонтируют дыру в асфальте

Фото: очевидцы

Жители домов по улице Чистопольской, 20 в Казани уже больше недели наблюдают в асфальте дыру, из которой пахнет канализацией, фотографиями с «Реальным временем» поделились очевидцы.

По словам местных жителей, работ для устранения проблемы «особо не ведется». Вокруг дыры пока поставили ограждение.

Фото: очевидцы

В мае свыше 426 тысяч рублей отсудил у Казгорисполкома индивидуальный предприниматель Ранис Сабирзянов за повреждения, которые получил принадлежащий казанцу кроссовер Ssang Yong Kyron, угодив колесом в яму на улице Кул Гали. Пикантность ситуации состоит не только в том, что своевременный ремонт ямы обошелся бы бюджету намного дешевле, но и в том, что на не выполненном своевременно балансодержателем ремонте автодороги в очередной раз заработал посредник, поставивший судебные тяжбы такого рода на поток.



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Маргарита Головатенко