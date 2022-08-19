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В Казани на улице Чистопольской уже больше недели не ремонтируют дыру в асфальте

16:52, 19.08.2022 4
В Казани на улице Чистопольской уже больше недели не ремонтируют дыру в асфальте
Фото: очевидцы

Жители домов по улице Чистопольской, 20 в Казани уже больше недели наблюдают в асфальте дыру, из которой пахнет канализацией, фотографиями с «Реальным временем» поделились очевидцы.

По словам местных жителей, работ для устранения проблемы «особо не ведется». Вокруг дыры пока поставили ограждение.

Фото: очевидцы

В мае свыше 426 тысяч рублей отсудил у Казгорисполкома индивидуальный предприниматель Ранис Сабирзянов за повреждения, которые получил принадлежащий казанцу кроссовер Ssang Yong Kyron, угодив колесом в яму на улице Кул Гали. Пикантность ситуации состоит не только в том, что своевременный ремонт ямы обошелся бы бюджету намного дешевле, но и в том, что на не выполненном своевременно балансодержателем ремонте автодороги в очередной раз заработал посредник, поставивший судебные тяжбы такого рода на поток.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 17:21
    гыгыгы.
    все деньги ушли на триатлон!.
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  • Анонимно 17:22
    это символ Казани в недалёком будущем. повсеместно будут такие дыры.
    канализация физически разрушается. но дураки парки хотят
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  • Анонимно 17:39
    А зачем? Скоро зима, снегом заметет и не видно будет.
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  • Анонимно 18:08
    Огородили и ладно
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