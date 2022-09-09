Вакцинацию от COVID-19 интраназальным способом прошли 1,9 тысячи татарстанцев

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 5 сентября начали делать прививку против коронавируса интраназально. За первые четыре дня вакцинацию таким способом прошли 1 922 человека, сообщили в пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

В Казани с 5 по 8 сентября от COVID-19 интраназально вакцинировались 940 человек. Привиться таким способом можно в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Южный».

Для интраназальной вакцинации в Татарстане закупили атомайзеры — специальные насадки на шприц. С их помощью вакцину от коронавируса «Спутник V» можно вводить в нос.

Фото: Минздрав Татарстана

— С их помощью будут вводить двухкомпонентную вакцину, прививка, как и прежде будет делаться с интервалом в две недели. По мнению врачей, назальная вакцина является оптимальной при ревакцинации. Для первичной вакцинации против коронавирусной инфекции рекомендуется использовать «Спутник V» инъекционно, — уточняли в Минздраве Татарстана.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина