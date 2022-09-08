Более 900 казанцев воспользовались назальной вакциной от COVID-19
За четыре дня назальной вакциной «Спутник V» привились 940 казанцев. Об этом сообщается в telegram-канале горздрава города.
Вакцинацию начали с 5 сентября. Привиться таким способом можно в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Южный».
Также привиться назальной вакциной теперь можно в поликлиниках НЦРМБ.
Введение интраназальным способом врачи рекомендуют взрослым при повторной вакцинации. В качестве препарата также используется «Спутник V», который вводится двумя компонентами с интервалом в три недели. Противопоказания к вакцинации — симптомы ОРВИ и обострение хронических заболеваний.
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