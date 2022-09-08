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Более 900 казанцев воспользовались назальной вакциной от COVID-19

18:20, 08.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Более 900 казанцев воспользовались назальной вакциной от COVID-19
Фото: Минздрав Татарстана

За четыре дня назальной вакциной «Спутник V» привились 940 казанцев. Об этом сообщается в telegram-канале горздрава города.

Вакцинацию начали с 5 сентября. Привиться таким способом можно в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Южный».

Также привиться назальной вакциной теперь можно в поликлиниках НЦРМБ.

Введение интраназальным способом врачи рекомендуют взрослым при повторной вакцинации. В качестве препарата также используется «Спутник V», который вводится двумя компонентами с интервалом в три недели. Противопоказания к вакцинации — симптомы ОРВИ и обострение хронических заболеваний.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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