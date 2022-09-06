Международная федерация хоккея рассмотрит вопрос о возвращении сборной России на чемпионат мира

Фото: Федерация хоккея России

Полугодовой конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос о возвращении сборных России и Белоруссии на чемпионат мира в случае утверждения такого допуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента IIHF Люка Тардифа.

— На данный момент никакого решения нет. Координационный комитет IIHF работает над различными сценариями относительно возвращения сборных России и Белоруссии, если оно состоится в следующем году или позже. Все это будет представлено совету IIHF до полугодового конгресса в конце месяца. Решение будет принято во время конгресса, — сказал Тардиф.

Отмечается, что полугодовой конгресс IIHF пройдет в турецком Белеке с 29 сентября по 1 октября.

Фото: fhr.ru

В конце мая Международная федерация хоккея (IIHF) отказала сборным России и Белоруссии в участии в чемпионате мира 2023 года. Турниры были перенесены из России в Финляндию и Латвию. Изначально соревнования должны были пройти в Санкт-Петербурге.



В конце февраля совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Это связано с проведением спецоперации на Украине.

Первый заместитель исполнительного директора ФХР Александр Кикнадзе сообщал, что Федерация хоккея России намерена обжаловать решение об отзыве права на проведение чемпионата мира 2023 года.

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Максим Кокунин