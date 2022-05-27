Сборную России по хоккею отстранили от участия в чемпионате мира 2023 года
Международная федерация хоккея (IIHF) отказала сборным России и Белоруссии в участии в чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.
Сегодня конгресс IIHF утвердил перенос турнира из России в Финляндию и Латвию. Изначально соревнования должны были пройти в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости».
В конце февраля совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Это связано с проведением спецоперации на Украине.
Первый заместитель исполнительного директора ФХР Александр Кикнадзе сообщал, что Федерация хоккея России намерена обжаловать решение об отзыве права на проведение чемпионата мира 2023 года.
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