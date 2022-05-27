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Сборную России по хоккею отстранили от участия в чемпионате мира 2023 года

15:50, 27.05.2022
Сборную России по хоккею отстранили от участия в чемпионате мира 2023 года
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Международная федерация хоккея (IIHF) отказала сборным России и Белоруссии в участии в чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Сегодня конгресс IIHF утвердил перенос турнира из России в Финляндию и Латвию. Изначально соревнования должны были пройти в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости».

Фото: Федерация хоккея России

В конце февраля совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Это связано с проведением спецоперации на Украине.

Первый заместитель исполнительного директора ФХР Александр Кикнадзе сообщал, что Федерация хоккея России намерена обжаловать решение об отзыве права на проведение чемпионата мира 2023 года.

Татьяна Леухина
СпортХоккей

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