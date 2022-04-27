Федерация хоккея России планирует обжаловать решение об отзыве права на проведение чемпионата мира

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Федерация хоккея России заявила, что намерена обжаловать решение об отзыве права на проведение чемпионата мира 2023 года. Об этом заявил первый заместитель исполнительного директора ФХР Александр Кикнадзе.

— Вердикт по обжалованию переноса чемпионата мира будет в установленные сроки, — приводит ТАСС его слова.

Вчера Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России чемпионат мира по хоккею. Соревнования в 2023 году должны были принять Санкт-Петербург. Ожидается, что новое место его проведения объявят во время ЧМ в Финляндии, который будет проходить с 13 по 29 мая.

Фото: Федерация хоккея России

В конце февраля совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Это связано с проведением спецоперации на Украине.

Татьяна Леухина