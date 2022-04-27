Федерация хоккея России планирует обжаловать решение об отзыве права на проведение чемпионата мира
Федерация хоккея России заявила, что намерена обжаловать решение об отзыве права на проведение чемпионата мира 2023 года. Об этом заявил первый заместитель исполнительного директора ФХР Александр Кикнадзе.
— Вердикт по обжалованию переноса чемпионата мира будет в установленные сроки, — приводит ТАСС его слова.
Вчера Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России чемпионат мира по хоккею. Соревнования в 2023 году должны были принять Санкт-Петербург. Ожидается, что новое место его проведения объявят во время ЧМ в Финляндии, который будет проходить с 13 по 29 мая.
В конце февраля совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Это связано с проведением спецоперации на Украине.
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