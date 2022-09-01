В Казани устранили «реку Водоканалку» на улице Академической

В Казани устранили земляную течь, образовавшуюся на улице Академической, рядом с домом №2. Она появилась накануне, 31 августа.



Вследствие аварии вчера днем по улице текла ржавая вода, из-за чего дорогу затапливало. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что в канализации прохудилась труба.

Аварийная служба начала работы тем же днем, но сразу решить проблему не удалось: «река» текла по улице Вишневского, добралась даже до улицы Достоевского.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко