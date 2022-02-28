В Казани началась реконструкция аварийного участка третьего северного коллектора

В столице Татарстана началась реконструкция аварийного участка третьего северного коллектора. Его протяженность составляет 2 км. Работы планируют завершить до конца текущего года, сообщает мэрия города.

Работы по реконструкции участка будут проходить в три этапа:

улица Чистопольская: от улицы Меридианной до улицы Бондаренко. Работы планируют завершить в августе этого года;

улица Ямашева: от улицы Адоратского до проспекта Амирхана. Работы начнутся в апреле;



проспект Амирхана: от улицы Четаева до улицы Чистопольской. Работы планируют начать в августе.

Фото: kzn.ru

Отмечается, что в прошлом году образовались 25 провалов. Все из них устранили.

В этом месяце сообщалось, что в городе МУП «Водоканал» приступил к реконструкции третьего северного коллектора: за десять лет на нем произошел 41 провал, из которых за 2021 год и январь 2022 года — 26. На работы по инвестпрограмме «Водоканала» выделят 1,6 млрд рублей.



Диана Жиленкова