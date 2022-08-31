В Казани на улице Академической произошла земляная течь

Как сообщают очевидцы «Реальному времени», в Казани на улице Академической, рядом с домом №2, течет ржавая вода, из-за чего дорогу затапливает.

Аварийная служба уже выехала на место происшествия. В «Водоканале» изданию сообщили, что, по предварительным данным, произошла земляная течь.

Напомним, что в августе татарстанцы прислали более 7 тысяч обращений на портал «Народный контроль». Большая часть из них касается проблем в области благоустройства территории и инфраструктуры. В том числе жители жаловались на затопленные улицы.



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Елизавета Пуншева