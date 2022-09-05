Россия ввела персональные санкции против 25 граждан США

Россия ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США в качестве ответной меры на санкции Вашингтона. В данный перечень вошли члены Конгресса, высокопоставленные чиновники, представители делового и экспертного сообществ, а также деятели культуры.

На сайте российского дипведомства уточняется, что для лиц, попавших под эти санкции, вводится запрет на въезд в Россию на постоянной основе. Стоит отметить, что среди сенаторов и глав компаний в этом списке оказались и актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.



Фото: flickr.com (Бен Стиллер)

Фото: en.wikipedia.org (Шон Пенн и вице-президент Аргентины Кристина Фернандес)

Напомним, в начале августа США ввели визовые санкции против 893 официальных лиц России, в том числе членов Совета Федерации и российских военнослужащих.

Поименный список не приводится. Ограничительные меры ввели против лиц, активно участвующих в деятельности, которая угрожает «суверенитету, территориальной целостности или политической независимости Украины».



В конце июня Минфин США сообщил, что страна заморозила и заблокировала российские активы на общую сумму $330 млрд. Из них около $300 млрд — активы Центрального банка России, более $30 млрд — активы россиян, находящихся под санкциями.



В том же месяце Минфин США расширил санкционный список по России. В обновленную версию попали 57 человек и 100 различных организаций. Среди самых крупных компаний оказались ПАО «КАМАЗ» и «Туполев». Кроме того, в список персон вошли бывший министр обороны России Анатолий Сердюков со своей семьей, а также телеведущая Тина Канделаки.

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Максим Кокунин