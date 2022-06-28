США ввели санкции против КАМАЗа и «Туполева»
Минфин США расширил санкционный список по России. В обновленную версию попали 57 человек и 100 различных организаций.
Среди самых крупных компаний оказались ПАО КАМАЗ и «Туполев». Кроме того, в список персон вошли бывший министр обороны России Анатолий Сердюков со своей семьей, а также телеведущая Тина Канделаки.
Напомним, вчера правительство Канады объявило о введении санкций в отношении шести физических и 46 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России.
Также ограничительные меры ввели против 15 украинцев, 13 белорусов и двух предприятии Белоруссии за связи с Россией. Конкретного перечня подпавших под санкции пока нет.
Кроме того, Канада по согласованию с США, Великобританией и Японией планирует ввести запрет на импорт определенных золотых изделий из России. По мнению Трюдо, эта мера «еще больше изолирует Россию от международного рынка.
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