Фестиваль «Свияжская уха — 2022» посетили более 8 тысяч гостей

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

На острове-граде Свияжск в Татарстане после двухлетнего перерыва в 12 раз проходит фестиваль «Свияжская уха», который собрал уже более 8 тысяч гостей, и люди продолжают прибывать на остров.



На острове-граде прошли конкурсы про приготовлению ухи, мастер классы от мастеров Гильдии поваров республики, а еще развлекательная программа. Одной из самых популярных стала площадка с бесплатной раздачей ухи.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев вместе с поварами угостил всех желающих наваристой ухой и пожелал хорошего праздника. Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова тоже приняла участие в фестивале и приготовила уху в команде «Том Сойер феста».

Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

Главным событием прошедшей недели стало празднование в Татарстане Дня республики. К празднику традиционно готовятся подарки. В фотоподборке «Реального времени» — новые объекты и «новая реальность».

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Маргарита Головатенко