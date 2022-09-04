10 фото недели: День города и республики

00:00, 04.09.2022 10 3
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Главным событием прошедшей недели стало празднование в Татарстане Дня республики. К празднику традиционно готовятся подарки. В фотоподборке «Реального времени» — новые объекты и «новая реальность».

  • Открытие памятника выдающемуся татарскому певцу Рашиту Вагапову
  • Открытие технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк им. Башира Рамеева»
  • Фестиваль новой цифровой реальности TatarstanFuture

Фото Максима Платонова


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