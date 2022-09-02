В Татарстане открывается сезон охоты на пернатую дичь

В Татарстане с 3 сентября открывается сезон охоты на пернатую дичь, сообщили в Госкомитете республики по биоресурсам.



В соответствии с Правилами охоты к видам пернатой дичи относятся:

болотно-луговая: дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш;

водоплавающая: гуси, утки и лысуха;

степная и полевая: перепел, голуби, горлицы и серая куропатка;

боровая: вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик.

В Госкомитете напомнили, что запрещается охотиться на животных, занесенных в Красные книги Татарстана и России. К ним относятся: улит большой, кроншнеп большой, веретенник большой, клинтух, горлица обыкновенная, хрустан, кроншнеп большой, пискулька и гусь серый.

Охотиться на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь можно до 5 декабря этого года, на боровую дичь — до 5 января 2023 года. Часы и дни покоя на территории республики отсутствуют.

Фото: ojm.tatarstan.ru

С 14 июля все филиалы МФЦ начали прием заявлений на получение разрешений на добычу пернатой дичи (с подружейными собаками и ловчими птицами, а также без них) в общедоступных охотничьих угодьях на летне-осенний и осенне-зимний сезоны охоты.



27 августа в Татарстане открылся сезон охоты на водоплавающую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Он продлится до 5 декабря этого года.



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Маргарита Головатенко