В Татарстане открывается сезон охоты на водоплавающую дичь

Сегодня в Татарстане открывается сезон охоты на водоплавающую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по биоресурсам.

Уточняется, что он продлится до 5 декабря этого года. В соответствии с Правилами охоты к водоплавающей дичи относятся гуси, утки и лысуха.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Напомним, с 14 июля все филиалы МФЦ начали прием заявлений на получение разрешений на добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях на летне-осенний и осенне-зимний сезоны охоты.

Разрешение будут выдавать на основании заявления; документа, удостоверяющего личность (оригинал паспорта); охотничьего билета (оригинал); квитанции об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения (650 рублей); квитанции об уплате сбора за пользование объектами животного мира (при получении разрешения на тетерева).



Сроки охоты с подружейными собаками: с 25 июля по 5 декабря — на болотно-луговую дичь; с 5 августа 2022 года по 5 января 2023 года — на боровую (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп), степную и полевую дичь (серая куропатка, перепел, голубь и горлица). С 27 августа по 5 декабря 2022 года — на водоплавающую дичь (гуси, утки, лысухи).

Сроки охоты без подружейных собак: с 3 сентября по 5 декабря — на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь; с 3 сентября 2022 года по 5 января 2023 года — на боровую дичь.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин