В Татарстане на этой неделе начинается прием заявлений на добычу пернатой дичи

С 14 июля все филиалы МФЦ начинают прием заявлений на получение разрешений на добычу пернатой дичи (с подружейными собаками и ловчими птицами, а также без них) в общедоступных охотничьих угодьях на летне-осенний и осенне-зимний сезоны охоты. Об этом сообщает Госкомитет по биоресурсам Татарстана.

Разрешение будут выдавать на основании заявления; документа, удостоверяющего личность (оригинал паспорта); охотничьего билета (оригинал); квитанции об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения (650 рублей); квитанции об уплате сбора за пользование объектами животного мира (при получении разрешения на тетерева).

Фото: pixabay.com

Сроки охоты с подружейными собаками: с 25 июля по 5 декабря — на болотно-луговую дичь; с 5 августа 2022 года по 5 января 2023 года — на боровую (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп), степную и полевую дичь (серая куропатка, перепел, голубь и горлица). С 27 августа по 5 декабря 2022 года — на водоплавающую дичь (гуси, утки, лысухи).

Сроки охоты без подружейных собак: 3 сентября — 5 декабря — на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь; 3 сентября 2022 года — 5 января 2023 года — на боровую дичь.

2 мая в Татарстане завершился сезон охоты на боровую дичь.



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Татьяна Леухина