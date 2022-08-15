В Татарстане выплаты добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер» увеличили на 100 тысяч рублей

Единовременные выплаты военнослужащим татарстанских именных батальонов «Алга» и «Тимер» («Вперед» и «Железный») увеличили на 100 тысяч рублей, указ подписал президент республики Рустам Минниханов.



Ранее сумма выплаты составляла 260 тысяч рублей, теперь — 360 тысяч. Указ вступает в силу со дня принятия решения об учреждении денежной выплаты. Увеличить сумму выплаты решили, чтобы поддержать военнослужащих.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, выплаты будут начислять поэтапно. Первую выплату в размере 60 тысяч рублей они получат после зачисления в списки военной части. Средства переведут частями — по 15 тысяч рублей еженедельно. Затем 200 тысяч рублей добровольцам выплатят после пересечения госграницы РФ для участия в специальной военной операции.

Выплаты добровольцам будут осуществляться из средств резервного фонда кабмина Татарстана.

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Маргарита Головатенко