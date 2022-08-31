Минтимер Шаймиев выразил соболезнования дочери Михаила Горбачева

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев выразил соболезнования дочери первого президента СССР Михаила Горбачева.

— Уважаемая Ирина Михайловна! Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего отца Михаила Сергеевича Горбачева — выдающегося политического и общественного деятеля, первого Президента Советского Союза, который начал процесс коренной перестройки нашего общества. Искренне разделяем горечь этой невосполнимой утраты, скорбим вместе с Вашими родными и близкими. Сил Вам и стойкости в эти трудные дни, — говорится в телеграмме.

Минтимер Шаймиев рассказывал о судьбе, характере и значении Михаила Горбачева для книги цикла «Жизнь замечательных людей». Отрывок из нее публикует «Реальное время».

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Свои соболезнования в связи со смертью первого президента СССР выразил и президент России Владимир Путин. Он отметил, что Михаил Горбачев «был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории».



О смерти Михаила Горбачева стало известно сегодня ночью. Он скончался вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. Политик умер в Центральной клинической больнице на 92-м году жизни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.



Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района Ставропольского края (тогда Северо-Кавказский край). В 1978 году он был избран секретарем ЦК КПСС, курировал вопросы сельского хозяйства. Далее с 1985 по 1991 год был генеральным секретарем ЦК КПСС (высшая должность в Коммунистической партии Советского Союза), а также последним председателем Президиума Верховного Совета СССР (1988—1989) и первым председателем Верховного Совета СССР (1989—1990). Единственный в истории президент СССР (1990—1991).



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Максим Кокунин