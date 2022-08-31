Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого президента СССР Михаила Горбачева, телеграмма опубликована на сайте Кремля.



— Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем, — говорится в сообщении.

Путин отметил, что последние годы своей жизни Горбачев активно вел гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность.



Фото: ru.wikipedia.org — Михаил Горбачев и Владимир Путин, 2001 год

Напомним, о смерти Горбачева стало известно сегодня ночью.

Он скончался вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. Политик умер в Центральной клинической больнице на 92-м году жизни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.



Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района Ставропольского края (тогда Северо-Кавказский край). В 1978 году он был избран секретарем ЦК КПСС, курировал вопросы сельского хозяйства. Далее с 1985 по 1991 год был генеральным секретарем ЦК КПСС (высшая должность в Коммунистической партии Советского Союза), а также последним председателем Президиума Верховного Совета СССР (1988—1989) и первым председателем Верховного Совета СССР (1989—1990). Единственный в истории президент СССР (1990—1991).



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Максим Кокунин