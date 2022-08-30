Главное о коронавирусе на 30 августа: в школах не будут вводить ограничения, испытания вакцины в Белоруссии

Фото: Максим Платонов

В Татарстане провели более 7 миллионов тестов на коронавирус

За последние сутки в Татарстане выявлено 305 случаев заражения коронавирусом. На 30 августа общее количество инфицированных в республике достигло 157 172. Выздоровели за весь период 150 878 человек, за минувшие сутки — 42. Всего скончались 2 001 татарстанец, за последние сутки — один. Госпитализировали еще 99 человек.

В Татарстане с начала пандемии провели 7 155 050 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Татарстану. Охват тестированием на COVID-19 в Татарстане на 100 тысяч населения за последние семь дней составляет 201,4 исследования.

Фото: atorus.ru

В России пациенты пожаловались на требование сдавать ПЦР-тесты за свой счет при госпитализации

За последние сутки в России выявили 37 067 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 729 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 482 648 человек, а выздоровевших — до 18 557 580. За сутки болезнь унесла жизни 94 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 384 254 человек.

Роспотребнадзор сообщил, что возобновление коронавирусных ограничений в школах России к предстоящему эпидсезону 2022—2023 годов не требуется.



Управление Роспотребнадзора по Чувашии рекомендовало школам, где обучение проходит в две смены, провести День знаний 1 сентбяря в два этапа. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

Власти Свердловской области организуют проведение тестирования на коронавирус для педагогов перед началом учебного года. Кроме того, для работников пищеблоков образовательных учреждений в регионе введут условие обязательного ношения масок и перчаток.

Фото: Максим Платонов (архив)

В России некоторые пациенты столкнулись с необходимостью перед госпитализацией сдать ПЦР-тесты на коронавирус за свой счет, а не бесплатно по ОМС. С такой жалобой на имя главы Минздрава Михаила Мурашко обратился Всероссийский союз пациентов (ВСП), пишет «Коммерсант». В письме говорится, что что при отказе в бесплатном ПЦР-тестировании медицинские учреждения ссылаются на Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год, в которой якобы бюджет на тесты на COVID-19 не заложен.

Власти Новой Зеландии расследуют случай смерти пациента после прививки от коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 601 546 898 раз, 6 488 509 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (94 280 272). На второй строчке — Индия (44 415 723), на третьей — Франция (34 698 583), на четвертой — Бразилия (34 397 205), на пятой — Германия (32 095 854).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 044 332). За ними следуют Бразилия (683 622), Индия (527 799), Россия (376 377, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 390).



За время пандемии было сделано 12 130 031 353 инъекций вакцин против коронавируса.

Переболевший коронавирусом премьер-министр Японии Фумио Кисида завтра выходит из карантина, в котором он находился с 21 августа. В этот день он сдал положительный тест на коронавирус после короткого отпуска в префектуре Сидзуок.

Фото: White House

Австралийские ученые назвали пять видов вирусов, представляющих наибольшую угрозу для человечества и способных вызвать новую пандемию — коронавирусы, флавивирусы, тогавирусы, ортомиксовирусы и парамиксовирусы. К коронавирусам относится и SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19.

Власти Новой Зеландии расследуют случай смерти пациента после прививки от коронавируса. 26-летний Рори Нэрн умер в ноябре 2021 года из-за миокардита — через 10 дней после получения первой дозы вакцины против коронавируса компании Pfizer.

Первая леди США Джилл Байден сдала отрицательный тест на коронавирус и 30 августа вернется. О том, что супруга президента США Джо Байдена заразилась COVID-19, стало известно 16 августа.

В Белоруссии доклинические испытания вакцины от COVID-19 начнут с 1 декабря. Сейчас на предприятии «Белвитунифарм» уже строится новый завод для производства этой вакцины по полному циклу.

Фото: vitvesti.by

Власти США на этой неделе прекратят программу бесплатного тестирования на COVID-19 на дому. Причина — нехватка финансирования.

Самый большой в мире рынок электроники «Хуацянбэй», расположенный в китайском городе Шэньчжэнь, закрыли на четыре дня из-за локальной вспышки коронавируса. Всем сотрудникам магазинов по продаже электроники предписано до 1 сентября перейти на домашний режим работы.

Дарья Пинегина