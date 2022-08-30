В Татарстане провели более 7,15 миллиона исследований на COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с начала пандемии провели 7 155 050 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Охват тестированием на COVID-19 в Татарстане на 100 тысяч населения за последние семь дней составляет 201,4 исследованя. Все задействованные в тестировании на коронавирус лаборатории республики обеспечены диагностическими тестами, заверяют в региональном Управлении Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в России используется трехуровневая система охвата населения лабораторными исследованиями на COVID-19. Татарстан относится к среднему уровню — выполняется не менее 200 исследований на 100 тыс. населения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По последим данным, в Татарстане выявлено 156 867 случаев COVID-19. Вылечились от коронавируса за это время 150 836 жителей республики, умерли — 2 тысячи человек. Вся важная информация о пандемии в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина