Роспотребнадзор: возобновлять COVID-ограничения в школах к эпидсезону не требуется

Возобновление коронавирусных ограничений в школах России к предстоящему эпидсезону 2022—2023 годов не требуется. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

На прошлой неделе руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что введение дополнительных противоэпидемических мер в школах на сегодняшний день не требуется.

Территориальным органам она порекомендовала проследить за готовностью школ к организации питания, а также проверить их на соблюдение действующих санитарных и противоэпидемических требований.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, неделю назад сообщалось, что на фоне роста заболеваемости СOVID-19 Управление Роспотребнадзора по Татарстану перед началом учебного года усиливает массовые проверки общеобразовательных учреждений. До введения крайних ограничительных мер не дошло: учителей будут допускать к работе без повторной вакцинации, но любой входящий в школу обязан пройти пост термометрии, сообщила «Реальному времени» главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин