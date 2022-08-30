Недостроенный завод «КЗСК-Силикон» продали за 395 млн рублей

Имущество недостроенного завода АО «КЗСК-Силикон» было продано на торгах за 395 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на конкурсного управляющего компании-банкрота Аркадия Черкасова.

Победителем торгов стала Елена Морозова из Ижевска, действовавшая в интересах ООО «Полибиохим». Данная компания зарегистрирована в Менделеевске, а среди ее учредителей — бывший депутат Госсовета Татарстана Валерий Самилов.



Напомним, 29 июля имущественный комплекс недостроенного завода кремнийорганики АО «КЗСК-Силикон» в Казани выставили на торги единым лотом по начальной цене 642,2 млн рублей, прием заявок пройдет с 1 по 8 августа.



Цена должна был снижаться при отсутствии заявок на 15% каждые 5 рабочих дней до момента, когда лот не найдет покупателя или пока цена не достигнет минимума в 355 млн рублей.

Фото: tatarstan.ru

Впервые «КЗСК-Силикон» выставили на торги в июне 2020 года по цене 2,6 млрд рублей. В 2020—2022 годах завод выставлялся на продажу еще несколько раз, но покупателей так и не нашлось. Например, в июне 2021 года начальная цена составляла 1,29 млрд рублей, а в январе 2022-го цена снизилась до 714 млн рублей. Тогда же прогнозировалось, что в рамках торгов цена может упасть до 642 млн рублей.



Арбитражный суд РТ отказал «конкурснику» «КЗСК-Силикон» Аркадию Черкасову в отмене обеспечительных мер, заключающихся в приостановке торгов по продаже имущественного комплекса завода. Как рассказывало «Реальное время», ведомство требовало проведения закрытого конкурса для реализации имущества АО «КЗСК-Силикон», объясняя это тем, что в противном случае может быть сорвано выполнение гособоронзаказа.

Как стало известно «Реальному времени», татарстанское ООО «НХК «Ресхил» 22 июля подало ходатайство в Арбитражный суд РТ о намерении погасить в полном объеме реестр требований кредиторов АО «КЗСК-Силикон».

Согласно данным сервиса раскрытия информации, ООО «Нефтехимическая корпорация «Ресхил» с уставным капиталом 10 тыс. рублей было зарегистрировано в марте 2013 года. Является действующим. В качестве основного вида заявлена оптовая торговля химическими продуктами. Как юридический адрес указан арендуемый офис на улице Островского в Казани.

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Максим Кокунин