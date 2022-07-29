«КЗСК-Силикон» снова выставили на торги — цена снижена до 642,2 млн рублей

Имущественный комплекс недостроенного завода кремнийорганики АО «КЗСК-Силикон» в Казани выставили на торги единым лотом по начальной цене 642,2 млн рублей, прием заявок пройдет с 1 по 8 августа, сказано в материалах «СПАРК-Интерфакс».



Цена будет снижаться при отсутствии заявок на 15% каждые 5 рабочих дней до момента, когда лот не найдет покупателя или пока цена не достигнет минимума в 355 млн рублей.

Впервые «КЗСК-Силикон» выставили на торги в июне 2020 года по цене 2,6 млрд рублей. В 2020—2022 годах завод выставлялся на продажу еще несколько раз, но покупателей так и не нашлось. Например, в июне 2021 года начальная цена составляла 1,29 млрд рублей, а в январе 2022-го цена снизилась до 714 млн рублей. Тогда же прогнозировалось, что в рамках торгов цена может упасть до 642 млн рублей.

На прошлой неделе стало известно, что Арбитражный суд РТ отказал «конкурснику» «КЗСК-Силикон» Аркадию Черкасову в отмене обеспечительных мер, заключающихся в приостановке торгов по продаже имущественного комплекса завода. Как рассказывало «Реальное время», ведомство требовало проведения закрытого конкурса для реализации имущества АО «КЗСК-Силикон», объясняя это тем, что в противном случае может быть сорвано выполнение гособоронзаказа.



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Маргарита Головатенко