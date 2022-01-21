«КЗСК-Силикон» снова будет выставлен на торги

Фото: Ринат Назметдинов

Комплекс недостроенного казанского предприятия «КЗСК-Силикон» снова выставят на торги. Арбитражный суд Татарстана решил изменить положения о порядке продажи его имущества.

Начальная цена составит 714 млн рублей. Если покупатели на это предложение не найдутся, то стоимость будет снижена до 642 млн рублей. Когда состоятся торги, пока неизвестно.

Организатором торгов АС Татарстана утвердил конкурсного управляющего «КЗСК-Силикон» Аркадия Черкасова. Оператором электронной площадки выступит АО «Российский аукционный дом».

Фото: Ринат Назметдинов

Строительство предприятия некогда инициировала владелица «Спурт Банка» Евгения Даутова. Завод стал банкротом в начале 2018 года, однако вопросы продажи долгое время были предметом разногласия между кредиторами — ГК «ВЭБ.РФ» и АСВ как конкурсного управляющего «Спурт банка». В составе имущественного комплекса было административное здание заводоуправления, земельные участки, движимое имущество, транспорт и дорогостоящее оборудование. Ранее торги были объявлены в июне 2021 года. Начальная цена тогда составляла 1,29 млрд рублей. Однако владельцев тогда не нашлось.

Дарья Акимова