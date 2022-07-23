Минпромторгу России удалось поставить продажу завода «КЗСК-Силикон» на стоп

В ведомстве Мантурова опасались, что продажа «дочки» отдельно от завода КЗСК может привести к срыву оборонзаказа

Как стало известно «Реальному времени», Арбитражный суд РТ отказал «конкурснику» «КЗСК-Силикон» Аркадию Черкасову в отмене обеспечительных мер, заключающихся в приостановке торгов по продаже имущественного комплекса завода. Причем в этом случае была продемонстрирована необычная оперативность. Полный текст определения был изготовлен уже на следующий день после объявления резолютивной части, на что обычно отводится 5 дней.

Т.е. Минпромторгу РФ во главе с теперь уже вице-премьером РФ Денисом Мантуровым все-таки удалось поставить продажу «дочки» КЗСК на паузу, несмотря на два ранее вынесенных «отказных» определения.

Как рассказывало «Реальное время, ведомство требует проведения закрытого конкурса для реализации имущества АО «КЗСК-Силикон», объясняя это тем, что в противном случае может быть сорвано выполнение гособоронзаказа. Имеется в виду работающий КЗСК, с которым «дочка» связана технологически. Минпромторг подал предложение по этим двум предприятиям в правительство России. Его поддержали «Росатом», «Роскосмос» и другие предприятия ОПК.

Фото: minpromtorg.gov.ru

Напомним, 6 июня татарстанский арбитраж заявление Минпромторга РФ об обеспечительных мерах удовлетворил частично. Управляющему было запрещено проводить торги до тех пор, пока не вступит в силу определение Арбитражного суда Татарстана от 20 апреля об утверждении изменения в положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества АО «КЗСК-Силикон». 5 июля Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Однако суд констатировал, что, согласно АПК РФ, решение арбитражного суда первой инстанции за некоторыми исключениями вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Определение же Арбитражного суда РТ от 6 июня обжаловано Минпромторгом РФ в апелляционном порядке. Рассмотрение жалобы назначено на 28 июля.

Кроме того, согласно сведениям на официальном сайте арбитражного суда, АКБ «Спурт» Банк в лице ГК «АСВ» также обжаловал в суде кассационной инстанции определение Арбитражного суда РТ от 20 апреля и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 июля, утвердивших Положение о продаже в версии конкурсного управляющего. Исходя из этого, татарстанский арбитраж в отмене обеспечительных мер отказал. Это определение может быть обжаловано в течение 14 дней.

Завод должен был выйти на проектную мощность в 2016-м, но не срослось

Строительство предприятия некогда инициировала владелица «Спурт Банка» Евгения Даутова. Камень в основание нового завода по производству силикона заложили восемь лет назад, 18 июня 2014 года. На мероприятии присутствовали Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов, тогдашний премьер-министр республики Ильдар Халиков, сама Даутова и другие.

Фото: tatarstan.ru

Ожидалось, что строительство завода завершится в конце 2015 года, а на проектную мощность завод выйдет в 2016 году. Однако он стал банкротом в начале 2018 года, а вопросы продажи долгое время были предметом разногласия между кредиторами — ГК «ВЭБ.РФ» и АСВ как конкурсного управляющего «Спурт банка». В составе имущественного комплекса было административное здание заводоуправления, земельные участки, движимое имущество, транспорт и дорогостоящее оборудование.

Торги объявлялись несколько раз, например в июне 2021 года. Начальная цена тогда составляла 1,29 млрд рублей. Однако владельцев тогда не нашлось.

В январе 2022-го цена снизилась до 714 млн рублей. И это не предел — в рамках торгов она могла упасть вообще до 642 млн рублей.



Любовь Шебалова