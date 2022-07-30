НХК «Ресхил» с замороженными счетами заявилась на выкуп миллиардных долгов «КЗСК-Силикон»

ФНС приостановила операции по счетам «Ресхила»

Как стало известно «Реальному времени», татарстанское ООО «НХК «Ресхил» 22 июля подало ходатайство в Арбитражный суд РТ о намерении погасить в полном объеме реестр требований кредиторов АО «КЗСК-Силикон». Эта информация содержится в базе суда. Рассмотрение ходатайства назначено на 11 августа.

Согласно данным сервиса раскрытия информации, ООО «Нефтехимическая корпорация «Ресхил» с уставным капиталом 10 тыс. рублей было зарегистрировано в марте 2013 года. Является действующим. В качестве основного вида заявлена оптовая торговля химическими продуктами. Как юридический адрес указан арендуемый офис на улице Островского в Казани.

Бенефициаром значится Хусаинова Нурия Ильгизовна, директором, судя по всему, ее брат — Хусаинов Наиль Ильгизович. Среднесписочная штатная численность 1 человек. На 23 июля имелись действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам. В том же здании находится ООО «Нефтесервисная компания «Ресхил», у которой те же владелец и директор. Ее последняя отчетность в «СПАРКе» имеет нулевые показатели. Хусаинов также руководит (а его сестра владеет) ООО «Химико-фармацевтическая корпорация «Ресхил» в селе Высокая Гора (впрочем, данные о ее местонахождении признаны недостоверными). Эта компания уже 22 года на рынке и занимается перевозками.

В платежеспособности НХК «Ресхил» возникают сомнения. Особенно если учесть, что реестр требований кредиторов АО «КЗСК-Силикон» составляет 4,3 млрд рублей (из них 3,7 млрд приходятся на ГК «ВЭБ.РФ»). В чьих интересах в этом случае действует компания и насколько реально ее ходатайство, неизвестно. Связаться с директором НСК «Ресхил» по указанному в базе данных телефону не удалось.

Из открытых источников какой-либо связи «Ресхила» с потенциальными покупателями не прослеживается. За исключением совпадения фамилий, которое может оказаться и случайным. Как сообщало «Реальное время», Минпромторг Татарстана в числе потенциальных покупателей рассматривает АО «Аммоний», МКПАО «СК РУСАЛ», госкорпорацию «Ростех» и химзавод им. Карпова. Как известно, последний контролирует ООО «Полибиохим», которое на 99% принадлежит ООО «Эн-хим» Икрамака Хусаинова и на 1% — известному предпринимателю Валерию Самилову.

В числе потенциальных покупателей рассматривали в том числе химзавод им. Карпова. Фото: elitat.ru

Завод вновь пытаются продать

«Реальное время» рассказывало о том, что Минпромторг России добивается запрета на продажу недостроенного завода «КЗСК-Силикон» — до тех пор, пока правительство РФ не примет по нему окончательного решения и не подпишет распоряжение, которое определит дальнейшие действия с имуществом банкротных КЗСК и его «дочки». Он объясняет это тем, что в противном случае может быть сорвано выполнение гособоронзаказа на работающем КЗСК, с которым «дочка» связана технологически.

Но пока суд да дело, конкурсный управляющий АО «КЗСК-Силикон» Аркадий Черкасов объявил о проведении с 1 августа новых торгов (заявки будут приниматься 5 дней). Это уже пятая за последние два года попытка продажи «КЗСК-Силикона». Начальная стоимость лота составляет 642,2 млн рублей. Каждые пять дней цена будет снижаться на 15%. Минимальная цена продажи определена в 355 млн рублей.

Камень в основание нового завода по производству кремнийорганических мономеров и продуктов их переработки заложили 18 июня 2014 года. Строительство предприятия некогда инициировала владелица «Спурт Банка» Евгения Даутова. Ожидалось, что строительство завершится в конце 2015 года, а на проектную мощность завод выйдет в 2016 году. Однако в начале 2018 года он был признан банкротом.



Завод вновь пытаются продать. Фото: tatarstan.ru

Алена Кривцова