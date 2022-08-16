КАМАЗ не решил насчет публикации «нормально отработанного» МСФО за I полугодие

На ПАО «КАМАЗ» пока не решили, публиковать ли отчетность по МСФО за первое полугодие 2022 года — компания «отработала его нормально», сообщил «Интерфаксу» финансовый директор КАМАЗа Андрей Максимов в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2022».



По его словам, у предприятия есть возможность отказаться от публикации отчетности за шесть месяцев, но ее «в принципе, нормально отработали». Если отчетность будут публиковать, то в положенные для этого сроки.

В середине июня гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин сообщал, что финансовые результаты компании ожидаются не хуже прошлогодних: основная масса доходов была сформирована за первые три месяца года, далее фиксируется падение показателей.

Фото: realnoevremya.ru

В первом полугодии 2021 года чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» составила 3,969 млрд рублей. Выручка увеличилась на 40,2%, до 118,853 млрд рублей. При этом чистый долг группы увеличился до 88,311 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко