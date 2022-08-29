Главное о коронавирусе на 29 августа: россиян стали чаще переводить на удаленку, США не готовы к новой пандемии

В Татарстане растет число новых случаев коронавируса

За последние сутки в Татарстане выявили 247 случаев заражения коронавирусом. На 29 августа общее количество инфицированных в республике достигло 156 867. Выздоровели за весь период 150 836 человек, за минувшие сутки — 37. Всего скончались 2 000 татарстанцев, за последние сутки — один. Госпитализировали еще 58 человек.

С 22 по 28 августа в Татарстане госпитализировали 636 человек, заболевших коронавирусом. Это в 1,41 раза больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает расти. С 22 по 28 августа в республике COVID-19 выявили у 1 086 человек — это на 47% больше, чем на предыдущей неделе. С 15 по 21 августа в Татарстане зарегистрировали 739 случаев коронавируса.

В России за первое полугодие 2022 года на медпомощь пациентам с коронавирусом направили 150 млрд рублей

За последние сутки в России выявили 39 658 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 890 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 445 581 человека, а выздоровевших — до 18 520 851.



За сутки болезнь унесла жизни 77 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 384 160 человек.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рекомендовал с началом учебного года носить маски, а также при возможности работать удаленно: «Нужно всячески уменьшать контакты между людьми. В транспорте, например, это невозможно, хорошо бы, чтобы там люди носили маски».

Фото: Максим Платонов

В иркутских вузах начали открывать пункты вакцинации от коронавируса для студентов и преподавателей. Первый открылся в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.

За первое полугодие 2022 года объем финансирования оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом и подозрением на него в России, по данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), составил 150,2 млрд рублей. Это на 67,9 млрд рублей, или на 68,9%, меньше показателя по итогам 6 месяцев 2021 года (218,1 млрд рублей).

Фото: realnoevremya.ru

За август в России увеличилось число организаций, которые перевели персонал на удаленку — сейчас это 14% российских компаний, что на 3% больше, чем в июне. Увеличилось и количество предприятий, где дистанционно работают более половины сотрудников: сейчас их 15%. В то же время в каждой второй компании не ходит в офис не более 10% персонала. Чаще всего удаленно работают ИT-сотрудники (в 39% организаций), а также работники в сферах финансов (17%) и продаж (14%).

WP заявила о неготовности США к потенциальной будущей пандемии

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 600 966 331 раз, 6 486 542 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (94 190 979). На второй строчке — Индия (44 415 723), на третьей — Франция (34 662 834, на четвертой — Бразилия (34 368 909, на пятой — Германия (32 041 350).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 043 840). За ними следуют Бразилия (683 397), Индия (527 799), Россия (376 301, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 390).



За время пандемии было сделано 12 124 412 803 инъекций вакцин против коронавируса.

Газета The Washington Post заявила, что власти США практически не обеспечивают готовность страны к потенциальной будущей пандемии. По мнению издания, нынешняя пандемия «дала много уроков», однако власти «сидят сложа руки».

Фото: flickr.com

Дарья Пинегина